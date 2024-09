Ex-presidente do Valencia xinga Vini Jr: ‘Muito bom jogador e uma m... como pessoa’

“Ele escalou a cerca do Mestalla e disse ‘você me chamou de filho da p...’. Eu estava no Mestalla naquele dia com meu neto e meu filho. E eu perguntei ao meu neto: ‘Alfonsito, o que eles estão dizendo?’ E ele responde: ‘Estão o chamando de estúpido’. Achei que o chamavam de macaco. Mas não. E eu digo ao meu filho Alfonso, 40 anos, pai do bebê, ‘o que eles estão dizendo?’ E o mesmo: ‘Bobagem’”, disse Paco Roig.

“Ele será um grande jogador, o que eu acho que é, mas ele é um... Ele é uma merda como pessoa. Sempre indo ao árbitro. Já estive na América do Sul 20 ou 30 vezes e nunca aconteceu nada comigo. Vou para a América do Sul com humildade e falo com carinho. Não posso ir aí dizendo que sou o conquistador. Esse cara não pode ser assim”, continuou.