Fábio Carille fala em ‘missão cumprida’ em primeiro pronunciamento depois de deixar o Santos

Mesmo com a conquista do título da Série B, o desempenho da equipe vinha sendo motivo de questionamento sore o trabalho do treinador. Na derrota para o CRB por 2 a 0, na Vila Belmiro - jogo da entrega da taça - Carille foi alvo de vaias e críticas da torcida do Santos, que fez protestos pedindo um time melhor.

Nesta segunda passagem pelo clube paulista, Carille teve um aproveitamento de 62%. Em 53 partidas, foram 30 vitórias, 20 empates e 10 derrotas. No próximo jogo do Santos, no domingo, 24, às 18h30 (de Brasília), contra o Sport, na Ilha do Retiro, o clube não informou quem vai estar no comando da equipe.