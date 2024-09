Felipe Melo se pronuncia sobre acusação de intimidar adolescente e fala em ‘oportunismo’ após BO

No boletim registrado à polícia, Vanessa Cruz de Azevedo Ferreira, mãe do adolescente, afirma que o jogador teria se dirigido ao jovem com palavras agressivas dentro de um condomínio. O caso aconteceu enquanto o menino passeava com seu cachorro, encontrou o volante do Fluminense e afirmou ao atleta que era torcedor do Botafogo.

Ainda em sua postagem, Felipe Melo ressaltou que jamais teria a conduta de ofender um torcedor de time rival e que por ser um “jogador multicampeão no futebol”, em suas palavras, não responde à provocações feitas a ele. “Ao contrário, as recebi com compreensão”, descreve.