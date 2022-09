Com Rosalía, Gorillaz e Jack Harlow, EA Sports revela a trilha sonora do Fifa 23; ouça

Além das novidades nas mecânicas, os novos uniformes e jogadores, a trilha sonora do Fifa, videogame da EA Sports, é sempre uma expectativa dos fãs. Nesta quinta-feira, a desenvolvedora do jogo, revelou a lista de músicas que estarão presentes no menu e em modos do Fifa 23 a partir do dia 30 de setembro, quando estará disponível para o público.

Para este ano, a EA promete a “experiência mais expansiva de um Fifa até hoje”. Até o momento, 95 músicas foram reveladas que, quando somadas, totalizam 5h21min de soundtrack. “A trilha sonora deste ano demonstra a amplitude do amor do mundo pelo jogo, capturando sons de todos os cantos do globo”, disse Raphaella Lima, diretora de marketing musical global da EA.

Rosalía, com a música “SAOKO”, do seu recém lançado álbum “Motomami”, é uma das principais atrações no título deste ano. A artista passou pelo Brasil no último com sua turnê no Espaço das Américas, com milhares de fãs em seu show. O disco, o terceiro da carreira da cantora e compositora espanhola, recebeu notas máximas de diversas revistas especializadas ao redor do mundo.

Rosalía esteve presente no Brasil em agosto deste ano com show de sua turnê. Foto: Iris Alves/ Live Nation Brasil

Além dela, Gorillaz, banda virtual de trip rock britânica criada pelo vocalista e líder do Blur, Damon Albarn, e pelo cartunista Jamie Hewlett, e Jack Harlow, rapper e compositor norte-americano, são outros nomes de destaque na discografia do jogo deste ano.

“Queríamos enfatizar a importância de nossa comunidade global de futebol por meio da música e estamos empolgados por fazer parceria com esse incrível grupo de artistas para fornecer as músicas e hinos para o FIFA mais expansivo de todos os tempos”, afirmou Raphaella. Além das 95 músicas que estão presentes na playlist lançada no Spotify nesta quinta-feira, a EA promete mais de 100 para o Fifa 23.

A EA Sports revelou nesta quinta-feira a trilha sonora do Fifa 23. Foto: Divulgação

No Volta, modo de jogo de futebol de rua no Fifa, a trilha sonora conta com músicas que “capturam a sensação autêntica e ousada” do esporte, afirmou a EA. “A curadoria feita cuidadosamente misturou hip hop, música alternativa, eletrônica e música pop, transportando os jogadores e jogadoras diretamente para o jogo do futebol de rua”, disse a nota lançada pela desenvolvedora.

Assim como outras novidades do Fifa 23, os fãs também podem mostrar seu apoio aos seus músicos favoritos por meio de uniformes exclusivos do Ultimate Team criados por artistas como Jack Harlow, Rosalía, Pheelz, Central Cee e muito mais. Os uniformes personalizados, projetados para “personificar a personalidade de cada artista”, segundo a EA, estarão disponíveis para serem desbloqueados através de uma série de objetivos e missões dentro do jogo a partir de 27 de setembro.

Fifa 23 é desenvolvido pela EA Vancouver e EA Romênia e estará disponível mundialmente no PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One em 30 de setembro. O acesso antecipado para Fifa 23 Ultimate Edition começa em 27 de setembro de 2022.