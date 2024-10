Fifa confirma Inter Miami, de Messi, no Mundial de 2025; veja todos classificados

O Inter Miami, dos Estados Unidos, irá disputar o Mundial de Clubes da Fifa de 2025. A entidade confirmou a presença da equipe de Lionel Messi e Luis Suárez na competição do ano que vem.

O Inter Miami será o representante do país anfitrião. O clube ficou com o título da Supporters’ Shield, troféu que é concedido ao time de melhor campanha na temporada regular da Major League Soccer (MLS), a liga americana de futebol.

Lionel Messi em campo pelo Inter Miami Foto: Chris Arjoon/CHRIS ARJOON

PUBLICIDADE Falta apenas um time para ser confirmado no Mundial de Clubes de 2025. Os outros 31 clubes da competição já são conhecidos, incluindo os brasileiros Palmeiras, Flamengo e Fluminense. De acordo com a Fifa, o Inter Miami fará a partida de abertura do Mundial, jogando em Miami, sua cidade natal.

“Todos nós sabemos como Miami é apaixonada por futebol e como o Inter Miami é apoiado por toda a Florida, além de sua importante marca no futebol”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino. “Parabéns pela maravilhosa campanha no Supporters’ Shield. Vocês mostraram que nos Estados Unidos vocês são o melhor clube em campo”, continuou.

A última vaga no Mundial de Clubes de 2025 depende da Copa Libertadores da América. Atlético-MG, Botafogo ou Peñarol podem garantir presença no torneio em caso de título. Caso o River Plate seja o campeão, o Olimpia, do Paraguai, ficará com o último posto, pelo ranking da Conmebol. Isso porque a equipe argentina já está assegurada no torneio.

Três times brasileiros irão jogar o Mundial até o momento: Flamengo, Palmeiras e Fluminense.

Veja os 31 participantes confirmados no Mundial de Clubes de 2025 até agora: