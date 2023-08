Flamengo é eliminado da Libertadores após derrota de virada para o Olimpia; veja memes

A Copa Libertadores vai ter um novo campeão na edição de 2023. O Flamengo, dono do título no ano passado, foi eliminado, nesta quinta-feira, ao perder, por 3 a 1, de virada, para o Olimpia, no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O time rubro-negro jogava pelo empate, depois de vencer por 1 a 0, no Maracanã, no jogo de ida.

Com a classificação, o Olímpia vai enfrentar nas quartas de final o Fluminense, que derrotou o Argentinos Juniors, quarta-feira, no Maracanã, por 2 a 0, após empatar por 1 a 1, na Argentina.

Nas redes sociais, os torcedores rivais da equipe rubro-negra repercutem a eliminação com diversos memes. Confira alguns deles: