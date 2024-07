Flamengo x Atlético-GO no Brasileirão: onde assistir ao vivo e escalação

Do lado do rubro-negro goiano vem de um jogo dramático contra o outro time de Salvador, o Bahia. As equipes empataram em 1x1 no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, com o gol marcado pelo tricolor no último minuto dos acréscimos.

A equipe de Vagner Mancini vai com muitos desfalques para o jogo. A confusão no fim da partida anterior causou as expulsões do zagueiro Alix Vinícius, do lateral Guilherme Romão e do atacante Emiliano Rodriguez. Outros dois nomes se tornaram desfalques pelo terceiro amarelo: Alejo Cruz e Max. Por outro lado, o treinador poderá contar com Rhaldney e Jan Hurtado, que irão para o onze inicial.