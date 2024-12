Flamengo x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Já o Internacional precisa dos três pontos para seguir sonhando com o título do Brasileirão 2024. O time vem de goleada em casa sobre o Red Bull Bragantino, e ganhou as últimas seis partidas no campeonato. A equipe comandada por Roger Machado está invicta há 16 jogos e espera manter a boa fase conquistando um resultado positivo no Maracanã.

O Flamengo é o quinto colocado com 63 pontos, seguido do São Paulo que vem logo atrás com 59 pontos, em sexto lugar. O Internacional está em terceiro lugar com 65 pontos, cinco a menos do que o vice-líder Palmeiras, e oito a menos do que o líder Botafogo.