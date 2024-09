Flamengo x Peñarol na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Em busca do tetracampeonato da Libertadores, o Flamengo inicia nesta quinta-feira, 19, sua trajetória nas quartas de final da competição diante do Peñarol, do Uruguai. As equipes voltam a se enfrentar pela competição continental após cinco anos. A última partida foi justamente na campanha do título de 2019 da equipe carioca.

Pela fase de grupos, o rubro-negro perdeu no Rio de Janeiro por 1 a 0 e conquistou um empate sem gols no Uruguai. No fim, melhor para o Flamengo que se classificou para o mata-mata e seguiu até erguer a taça diante do River Plate na final disputada em Lima.

Flamengo x Peñarol: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Neste ano, o duelo se inicia no Maracanã, às 19h, e o técnico Tite segue com problemas para escalar seu onze ideal. Contra o Vasco, no fim de semana, perdeu Luiz Araújo por lesão no joelho e o atacante segue de fora, assim como Gabigol, que esteve em campo no clássico e desfalca nesta quinta por uma fibrose no músculo posterior da coxa direita. Michael, Pedro, Éverton Cebolinha e Matías Viña seguem fora e ainda não têm data definida para retornar aos jogos do rubro-negro.

Por outro lado, De La Cruz está à disposição deve ser titular no duelo contra o Peñarol. Arrascaeta, que se recuperou de lesão recentemente, teve participação nas vitórias contra o Bahia na Copa do Brasil e diante do Vasco no fim de semana. Ainda não há confirmação se ele iniciará do banco, como no último jogo, ou se será titular. Alex Sandro e Gonzalo Plata serão mantidos no onze inicial.

O adversário uruguaio é comandado pelo treinador Diego Aguirre, conhecido pelos trabalhos no Internacional, Santos e Atlético-MG no futebol brasileiro. Na temporada, a equipe tem 37 jogos, com 26 vitórias, 6 empates e 5 derrotas.

FLAMENGO X PEÑAROL: SAIBA TUDO SOBRE O DUELO PELA LIBERTADORES

Dia: 19/09/2024 (quinta-feira)

19/09/2024 (quinta-feira) Horário: 19h (de Brasília).

19h (de Brasília). Local: Maracanã, Rio de Janeiro

ONDE ASSISTIR A FLAMENGO X PEÑAROL AO VIVO PELA LIBERTADORES

ESPN (TV fechada).

(TV fechada). Disney+ (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Técnico: Tite.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PEÑAROL

Peñarol: Aguerre; Pedro Milans, Léo Coelho, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maximiliano Olivera; Eduardo Darías, Damián García e Leonardo Fernández; Javier Cabrera e Maximiliano Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLAMENGO E PEÑAROL