Flamengo x Vasco hoje no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Semifinalistas da Copa do Brasil, Flamengo e Vasco fazem mais um ‘Clássico dos Milhões’, desta vez pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eles se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Maracanã, no Rio. Para os comandados de Tite o duelo vale a manutenção no bloco que briga pelo título nacional, enquanto o conjunto cruz-maltino quer se aproximar do G-6.

O confronto até pode se repetir em uma eventual final da Copa do Brasil, desde que Flamengo e Vasco passem por Corinthians e Atlético-MG, respectivamente. No meio da semana, o time rubro-negro eliminou o Bahia, enquanto os vascaínos passaram pelo Athletico-PR, nos pênaltis. O clássico também tem clima de revanche, já que no primeiro turno, o Flamengo aplicou sua maior goleada na história em cima do rival: 6 a 1. Esta foi a segunda maior goleada do clássico, atrás apenas do 7 a 0 feito pelo Vasco no Campeonato Carioca de 1931.

O Flamengo recebe o Vasco neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

FLAMENGO x VASCO: SAIBA TUDO SOBRE O CLÁSSICO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 15/09 (domingo).

: 15/09 (domingo). HORÁRIO : 18h30 (de Brasília).

: 18h30 (de Brasília). LOCAL: Maracanã, no Rio.

FLAMENGO x VASCO: ONDE ASSISTIR AO VIVO

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

FLAMENGO - Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Erick Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo; Bruno Henrique. Técnico: Tite.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton (Victor Luis); Hugo Moura, Sforza e Payet; Emerson Rodríguez, Vegetti e David. Técnico: Rafael Paiva.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLAMENGO E VASCO

11/09 - Athletico-PR 2 (4) x (5) 1 Vasco - Copa do Brasil

- Copa do Brasil 12/09 - Flamengo 1 x 0 Bahia - Copa do Brasil