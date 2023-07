Em jogo com dois gols anulados, um para cada lado, Fluminense e Flamengo ficaram no empate por 0 a 0 neste domingo, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, apesar do empate, o Flamengo continua na vice-liderança, com 27 pontos. O Fluminense caiu para o quinto lugar, com 25. Confira os melhores momentos da partida: