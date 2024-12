Fluminense x Cuiabá no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

O Cuiabá, por sua vez, tem como objetivo evitar terminar na lanterna da competição, já que o time não tem mais chances de permanecer na série A e vai jogar a segunda divisão em 2025. O time já iniciou o planejamento para o próximo ano e nomes como Filipe Augusto e Jonathan Cafú não fazem mais parte do elenco.

O Fluminense é o 16º colocado, com 40 pontos, dois a mais do que o Criciúma, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, na 17ª posição, com 38 pontos. O Cuiabá, por sua vez, termina o Brasileirão na vice-lanterna, sem chances de melhorar de posição. Atualmente o time tem 30 pontos, três a mais do que o Atlético-GO-, último colocado com 27 pontos.