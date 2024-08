Fluminense x Grêmio na Copa Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Os clubes que avançarão para a Copa Libertadores estão prestes a serem definidos. Entre os que ainda podem seguir para as quartas, Fluminense e Grêmio disputam entre si uma das vagas. No jogo de ida, o clube gaúcho levou a melhor, conseguiu uma virada e venceu o jogo por 2 a 1. Agora, no Rio de Janeiro, a esperança do Fluminense é uma vitória por dois gols de vantagem, para avançar direto, ou, no mínimo, uma partida em que fique um gol à frente dos gremistas — para levar a disputa aos pênaltis. O embate acontece nesta terça-feira, 20, às 19h (horário de Brasília).

Afundando cada vez mais no fim da tabela do Brasileirão, o Fluminense empatou a partida que poderia finalmente o alçar para fora da zona de rebaixamento. O Corinthians, rival do último confronto do clube tricolor, também está em má situação no Campeonato Brasileiro. Separados por apenas um ponto, os dois times ficaram no 0 a 0 e perderam a chance de melhorar o próprio cenário.

Fluminense x Grêmio: onde assistir e escalação. Arte/Estadão Foto: Estadão

Cada vez mais próximo da zona de rebaixamento, o Grêmio perdeu um jogo no Brasileirão após uma sequência de partidas invicto. Parado nos 24 pontos, o time permanece em 15º lugar na tabela e conta com a falta de vitórias de Corinthians e Fluminense, que estão a poucos pontos de sair da degola, para não ser ultrapassado. Ainda que próximo do fim da tabela, porém, o Grêmio tem mais chances de recuperação: possui dois jogos a menos em comparação com a maior parte dos adversários do campeonato.

FLUMINENSE X GRÊMIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA LIBERTADORES

Data: 20/08/2024

20/08/2024 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

ONDE ASSISTIR A FLUMINENSE X GRÊMIO AO VIVO

Disney+ (streaming)

(streaming) ESPN (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Guga; André, Nonato (Martinelli), Ganso; Arias, Serna, Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

GRÊMIO: Marchesín; Gustavo Martins (Cristaldo), Jemerson e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Dodi e Reinaldo; Pavon, Soteldo e Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

Publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLUMINENSE X GRÊMIO