Fluminense x Internacional no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Sem vencer há sete jogos e com seis derrotas em sequência, o Fluminense entra em campo contra Internacional na noite desta quinta-feira, 4, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca dos três pontos para reconquistar a confiança na temporada, a equipe terá a estreia de Mano Menezes no banco de reservas do Maracanã. A bola rola a partir das 20h.

PUBLICIDADE O técnico estreante terá um importante retorno, o volante André. O camisa 7 retorna após dois meses afastado por conta de uma lesão ligamentar no joelho. Por outro lado, não contará com o lateral-esquerdo Marcelo, que dá lugar a Diogo Barbosa por conta de dores musculares. Do lado Colorado, Eduardo Coudet segue com problemas de desfalques. Aránguiz, Bustos, Thiago Maia, Vitão e Wesley estão de fora da partida no Rio de Janeiro. Além disso, segue sem Borré, Rochet e Valencia, que estão servindo suas seleções na Copa América. O atacante argentino Alario volta ao onze inicial e fará dupla de ataque com Alan Patrick.

Fluminense recebe o Internacional no Maracanã e tenta voltar a vencer no Brasileirão Foto: Arte/Estadão

FLUMINENSE X INTERNACIONAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 04/07/2024.

04/07/2024. Horário: 20h (horário de Brasília).

20h (horário de Brasília). Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

ONDE ASSISTIR FLUMINENSE X INTERNACIONAL AO VIVO

Premiere (Pay-per-view).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Alexsander e Ganso; Keno e Cano. Técnico: Mano Menezes

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL:

Internacional: Fabrício; Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Renê; Rômulo, Bruno Henrique, Bruno Gomes e Wanderson; Alan Patrick e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLUMINENSE E INTERNACIONAL