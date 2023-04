Fluminense x The Strongest: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fluminense e The Strongest, da Bolívia, medem forças nesta terça-feira pela segunda rodada da Libertadores. Ambos venceram suas partidas de estreia na competição, diante Sporting Cristal e do River Plate, respectivamente. Jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Maracanã.

A partida marca o reencontro do Fluminense com o seu torcedor no Maracanã pela Libertadores. Desde 2008, quando perdeu a final da competição para a LDU, do Equador. Por causa da reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014 e a pandemia da covid-19, o clube não teve a força de sua torcida no Maracanã.

FLUMINENSE X THE STRONGEST

DATA : 18/04/2023 (terça-feira).

: 18/04/2023 (terça-feira). HORÁRIO : 19h.

: 19h. LOCAL : Maracanã, no Rio.

: Maracanã, no Rio. TORNEIO: Libertadores - fase de grupos (Segunda Rodada).

Fluminense e The Strongest se enfrentam nesta terça-feira pela Libertadores. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Paramount+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE : Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander, Ganso e Arias; Keno e Cano. Técnico : Fernando Diniz.

: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander, Ganso e Arias; Keno e Cano. : Fernando Diniz. THE STRONGEST: Viscarra; Saúl Torres, Castillo, Jusino, Roca, Quiroga, Carlos Robles, Arrascaita, Isnaldo, Ortega e Triverio. Técnico: Ismael Rescalvo.

ÚLTIMOS RESULTADOS