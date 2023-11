O aguardado GP de Las Vegas de Fórmula 1 começou mal nesta sexta-feira. Um acidente com uma tampa de bueiro, no meio da pista, encerrou de forma precoce o primeiro treino livre no circuito de rua dos Estados Unidos. A vítima foi o espanhol Carlos Sainz Jr, da Ferrari.

O acidente, que causou diversos danos ao carro de Sainz, provocou o fim do treino logo aos 10 minutos, adiando as primeiras impressões dos pilotos sobre o novo circuito da F-1. Os danos da pista também adiaram a realização da segunda sessão, a começar já no meio da madrugada no horário local, nesta sexta.

Assoalho da Ferrari de Sainz é atingido por tampa de bueiro em treino livre no GP de Las Vegas. Foto: John Locher/AP

A tampa do bueiro se soltou com força e atingiu em cheio o assoalho da Ferrari de Sainz. Incidente parecido aconteceu também com o francês Esteban Ocon, da Alpine. “Após uma inspeção da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), foi descoberto que uma estrutura de concreto ao redor de uma tampa de bueiro causou um incidente durante o primeiro treino livre. A FIA está iniciando verificações em todas as outras partes do circuito. Qualquer alteração de agendamento será informada oportunamente”, informou a F-1.

Com a paralisação precoce, poucos pilotos haviam conseguido registrar volta rápida no novo traçado da categoria. O mais rápido havia sido o monegasco Charles Leclerc, companheiro de Sainz na Ferrari, com o tempo de 1min40s909.

Tanto a Ferrari quanto a Alpine revelaram que precisariam fazer ajustes em seus carros para participar do segundo treino livre. As alterações, contudo, infringiram as regras da F-1. E a categoria anunciou horas depois que Sainz sofreria punições no grid de largada da corrida da madrugada de domingo no Brasil.

Continua após a publicidade

De acordo com os comissários, o espanhol vai perder dez colocações na largada porque a Ferrari trocou diversos componentes da sua unidade de potência, extrapolando os limites de mudança ao longo da temporada.

Antes mesmo do anúncio da punição, o chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, demonstrou indignação com a falha na pista de Las Vegas. “O acidente danificou completamente a célula de sobrevivência, o motor, a bateria do carro. Acho que é inaceitável. Nos custou uma fortuna. F*** a sessão do Carlos. Certamente, não faremos parte do segundo treino livre. Isso é inaceitável para a F-1″, criticou.