Fortaleza x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), no Castelão, no Ceará, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão na parte de cima da tabela, mas brigando por objetivos diferentes. O Fortaleza precisa vencer para seguir na disputa pelo primeiro lugar e o Atlético quer os três pontos para encostar no G-6.

O Fortaleza é o terceiro colocado com 55 pontos, cinco a menos do que o líder Botafogo, que tem 60 e dois a menos do Palmeiras, que está em segundo com 57 pontos. A equipe vem de derrota para o Grêmio por 3 a 1 na última rodada e busca se recuperar para que os clubes carioca e paulista não aumentem a vantagem.

PUBLICIDADE A favor do Fortaleza está o fato de que a equipe ainda não perdeu em casa. Para a partida o treinador Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Mancuso e Kuscevic, que cumprem suspensão, Marinho e Sasha, lesionados, e Kervin que estava servindo à seleção da Venezuela na Data FIFA. O Atlético Mineiro, por sua vez, é o nono colocado com 40 pontos. Os mineiros estão a seis pontos do Internacional, que está sem sexto. Por conta disso, a vitória fora de casa é importante para a equipe se aproximar do G-6 e da consequente classificação para a Libertadores.

O técnico Gabriel Milito, porém, tem uma série de desfalques para a partida: Hulk, Deyverson e Lyanco estão suspensos; Alan Franco, Alonso e Vargas estavam na Data FIFA e Guilherme Arana, Bernard, Cadu, Zaracho e Rubens estão no departamento médico. Paulinho e Battaglia devem ser poupados por opção técnica.

FORTALEZA X ATLÉTICO-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data : 16/10/2024

: 16/10/2024 Horário : 21h45 (horário de Brasília)

: 21h45 (horário de Brasília) Local: Castelão, Fortaleza, Ceará

ONDE ASSISTIR FORTALEZA X ATLÉTICO-MG AO VIVO

TV Globo (TV aberta)

(TV aberta) Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona, Bruno Pacheco; Hércules, Rossetto, Pochettino; Pikachu, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Bruno Fuchs, Rabello e Mariano (Rômulo); Otávio, Fausto Vera e Igor Gomes; Scarpa, Kardec e Alisson. Técnico: Gabriel Milito

