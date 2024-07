Fortaleza x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação das equipes

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Fluminense busca reagir a partir deste domingo, 7, contra o Fortaleza, às 16 horas (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 14ª rodada. A tarefa, porém, não é fácil.

Invicto como mandante, o Fortaleza tem 20 pontos e está na briga por uma vaga no G-6. Em relação ao time que perdeu para o Vasco, Juan Pablo Vojvoda tem o desfalque do volante Hércules, expulso, mas conta com o retorno de suspensão do polivalente Yago Pikachu.

Sem vencer há 8 jogos, o Fluminense somou apenas 6 pontos e amarga a lanterna. Depois de estrear no empate com o Internacional, por 1 a 1, Mano Menezes não tem os suspensos Diogo Barbosa e André, suspensos. Os lesionados Felipe Melo, Isaac, Lima, Lelê, Manoel e Terans aumentam a lista de desfalques.

FORTALEZA X FLUMINENSE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 07/07/2024

07/07/2024 Horário: 16 horas (horário de Brasília)

16 horas (horário de Brasília) Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

ONDE ASSISTIR A FORTALEZA X FLUMINENSE

SporTV (canal fechado) e Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

Fortaleza - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Lucas Sasha e Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo; Gabriel Pires, Martinelli, Alexsander e Ganso; Keno e Cano. Técnico: Mano Menezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FORTALEZA E FLUMINENSE