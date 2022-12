A Copa do Mundo encerrará no próximo domingo com um novo tricampeão. Campeã em 1998 e 2018, a França derrotou o Marrocos por 2 a 0 nesta quarta-feira e garantiu vaga na decisão com a Argentina, que venceu as edições de 1978 e 1986. Aos marroquinos, caberá a busca por um inédito terceiro lugar em jogo com a Croácia, no sábado. Confira os melhores momentos da partida válida pelas semifinais.

