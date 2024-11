França x Israel na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

França e Israel se enfrentam nesta quinta-feira, 14, às 16h45 (de Brasília), pelo Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações. As seleções estão em lados opostos da tabela. Os franceses são os vice-líderes do grupo, com nove pontos em quatro jogos. Já os israelenses estão em último lugar, sem nenhuma vitória. O confronto desperta temores sobre a segurança do evento, porque grupos pró-Palestina ameaçaram fazer manifestações contra Israel.

A França quer a vitória em casa para tentar chegar à liderança do grupo. A seleção está apenas um ponto atrás da Itália, primeira colocada. Para o confronto, a equipe não vai contar com o craque Mbappé. O técnico Didier Deschamps deixou o atacante do Real Madrid de fora da convocação.

Israel, porém, tenta deixar os conflitos extra-campo, longe dos gramados. O treinador Ran Ben Shimon disse que quer que a seleção faça um bom jogo para representar o País da melhor maneira possível. Com isso em mente a equipe vai em busca do primeiro ponto na competição. A líder do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações é a Itália com 10 pontos. A França é a segunda colocada com nove pontos. A Bélgica está em terceiro, com quatro pontos e Israel completa o grupo, em quarto lugar, com 0 pontos.

FRANÇA X ISRAEL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

DATA : 14/11/2024

: 14/11/2024 HORÁRIO : 16h45 (de Brasília)

: 16h45 (de Brasília) LOCAL: Stade de France, Saint-Denis, França

ONDE ASSISTIR FRANÇA X ISRAEL AO VIVO

SporTV 2 (TV Fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA FRANÇA

FRANÇA: Maignan; Jules Koundé, Konaté, William Saliba e Théo Hernández; N’Golo Kanté e Eduardo Camavinga; Bradley Barcola, Michael Olise e Nkunku; Kolo Muani. Técnico: Didier Deschamps

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE ISRAEL

ISRAEL: Daniel Peretz; Idan Nachimias, Raz Shlomo e Shaw Goldberg; Liel Abada, Kanikovski, Abu Fani e Dolev Haziza; Manor Solomon, Oscar Gloukh e Dor Turgeman. Técnico: Ran Ben Simon

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FRANÇA E ISRAEL