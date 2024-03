Freiburg x Bayer Leverkusen: onde assistir, horário e escalação das equipes

Freiburg e Bayer Leverkusen se enfrentam neste domingo, dia 17, às 11h30 (horário de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Alemão. O duelo entre as duas equipes será realizado no Europa-Park Stadion, em Freiburg.

PUBLICIDADE Na partida, estarão frente a frente o nono e o primeiro colocado da Bundesliga. Os donos da casa, que somam apenas 33 pontos na tabela, vêm de uma eliminação após sofrer uma goleada por 5 a 0 na última semana para o West Ham, da Inglaterra, pela Liga da Europa, e buscam agora se reabilitar na competição local. Já o Bayer, comandado por Xabi Alonso, é o líder disparado do campeonato, com 67 pontos, sete de vantagem sobre o Bayern de Munique, segundo colocado. Na partida de hoje, busca aumentar ainda mais a vantagem sobre o concorrente.

Equipes duelam neste domingo, dia 17, pela 26ª rodada do Campeonato Alemão Foto: Arte/Estadão

FREIBURG X BAYER LEVERKUSEN: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ALEMÃO

DATA: 17/03 (domingo).

HORÁRIO: 11h30 (horário de Brasília).

LOCAL: Europa-Park Stadion, Freiburg, Alemanha.

ONDE ASSISTIR FREIBURG X BAYER LEVERKUSEN

GOAT (YouTube).

One Football (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE FREIBURG E BAYER LEVERKUSEN

FREIBURG : Atubolu; Sildillia, Ginter e Gulde; Kübler, Röhl, Höfler e Günter; Sallai, Höler e Grifo. Técnico: Christian Streich.

: Atubolu; Sildillia, Ginter e Gulde; Kübler, Röhl, Höfler e Günter; Sallai, Höler e Grifo. Christian Streich. BAYER LEVERKUSEN: Hrádecký; Kossounou, Tah e Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka e Grimaldo; Tella, Wirtz e Schick. Técnico: Xabi Alonso.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FREIBURG E BAYER LEVERKUSEN

14/03 - West Ham 5 x 0 Freiburg - Liga Europa.

- Liga Europa. 14/03 - Bayer Leverkusen 3 x 2 Qarabağ - Liga Europa.