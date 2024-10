“Não estamos confortáveis com o que a gente apresentou, principalmente nesses últimos jogos”, reconheceu Rodrigo Caetano, em entrevista rápida à imprensa no CT do Palmeiras. “Temos que apresentar resultado e temos que apresentar desempenho. É pouco tempo se tratando de futebol? Sim, mas da mesma forma que a gente sabe que esse tempo é fictício. E a gente trabalha de forma silenciosa, tentando não dar muitas justificativas, mas que ali na frente a gente consiga apresentar esse resultado que todos nós queremos”.

Segundo o executivo, um exemplo que pode servir ao time de Dorival é o futsal brasileiro, que no último domingo sagrou-se hexacampeão mundial ao derrotar a Argentina na final. “Vale de parâmetro de comparação o futsal brasileiro, que foi hexacampeão muito pela coletividade que conseguiram implementar com o (técnico) Marquinhos (Xavier)”, apontou. A CBF, cabe lembrar, assumiu a gestão do futsal recentemente, em 2021.