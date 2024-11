G-9 no Brasileirão: o que precisa acontecer para número de classificados à Libertadores aumentar?

O título da Libertadores possibilita o vencedor a jogar novamente a competição no ano seguinte, independente da sua posição na tabela do campeonato nacional. Ou seja, se o Botafogo for campeão, estará na Libertadores 2025 e concederá uma vaga para o primeiro time fora do G-6 do Brasileirão.

Caso isso se some a um título do Cruzeiro na Sul-Americana e vitória do Flamengo na Copa do Brasil, mais duas vagas serão concedidas para a tabela do Brasileirão, permitindo, então, a classificação de nove clubes brasileiros para a Libertadores 2025.