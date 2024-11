Gabigol chega ao Maracanã com camisa 10, que foi retirada do jogador pela diretoria do Flamengo

A mensagem faz referência aos atritos recentes (e antigos) do atacante com a diretoria do Flamengo. Ainda no gramado da Arena MRV, enquanto comemorava o título da Copa do Brasil conquistado sobre o Atlético-MG, Gabigol anunciou que não iria permanecer no Flamengo e fez duras críticas à diretoria.

O jogador se queixou do fato dos dirigentes rubro-negros terem “apertado a mão dele” dando um sinal positivo para uma renovação de contrato nos moldes que o atacante queria, por mais tempo, mas não terem assinado. Depois de acenar com um contrato de longo prazo, a diretoria voltou atrás diante das polêmicas do atacante e do baixo rendimento em campo. A situação estremeceu a relação das duas partes.