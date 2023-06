Galvão Bueno se revolta com derrota do Brasil: ‘Essa seleção tomou 7 gols e não mostrou nada’

O narrador Galvão Bueno não foi a voz da derrota do Brasil para Senegal por 4 a 2 nesta terça-feira em Lisboa, mas aproveitou as redes sociais para expressar sua opinião e dar razão à sua crítica reiterada sobre a espera da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelo técnico italiano Carlo Ancelotti.

“Perder faz parte do jogo, mas tomar de quatro de Senegal, não! Em três jogos, essa seleção tomou sete gols e não mostrou nada! E a CBF quer passar mais um ano esperando por Ancelotti! Pode isso, Arnaldo?”, questionou Galvão, valendo-se de uma das mais populares de suas declarações na TV.

A CBF está otimista com um acerto com Ancelotti, mas o contrato do treinador com o Real Madrid até junho de 2024 é alvo de contestações. Se tiver de esperar até lá para contar com o técnico, o Brasil terá de atuar em oito partidas com um interino, sendo seis jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e dois amistosos.

A expectativa é que até o fim deste mês, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, revele quais serão os próximos passos da seleção brasileira, incluindo quem será o comandante do time principal, olímpico e estádios dos jogos no Brasil das Eliminatórias. Esse planejamento está sendo feito mesmo sem a escolha de um novo treinador. Ancelotti só estará liberado em junho do ano que vem.

Sob o comando de Ramon Menezes, o Brasil perdeu para Marrocos e Senegal e ganhou da modesta seleção de Guiné. Foto: Armando Franca/ AP

Após a derrota para Senegal e a goleada sobre Guiné, a seleção brasileira se reunirá novamente em setembro para o início das Eliminatórias. O primeiro compromisso será diante da Bolívia, em casa. Depois, tem o duelo com o Peru, em Lima. Até, a CBF espera resolver alguns de seus problemas em relação à seleção. Depois que saiu da Globo, Galvão ganhou em espontaneidade e tem feitos frequentes comentários em suas redes e novas plataformas.