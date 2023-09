Galvão Bueno sugere técnico inusitado para o Flamengo e faz previsão sobre final da Libertadores

Galvão Bueno fez uma pausa nas comemorações do casamento de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks, em Ibiza, na Espanha, para dar uma sugestão de técnico para o lugar de Jorge Sampaoli no Flamengo e também analisar os jogos de ida da semifinal da Libertadores. Novamente, o narrador não fugiu da polêmica e fez apostas ousadas. Ele foi um dos convidados para a festa do Fenômeno.

Crítico de Sampaoli desde a chegada do argentino ao comando técnico do Flamengo, Galvão não perdoou a passagem conturbada do treinador argentino pelo clube rubro-negro. O narrador comemorou a demissão do técnico, anunciada por seu time do coração nesta quinta-feira. “Finalmente”, disse o locutor. “Já deveria ter saído faz tempo. Para dizer a verdade, não deveria ter vindo. Quem me acompanha cansou de me ouvir falar que ele é um técnico que arruma confusão, briga com jogador, mal-educado... Dirigiu a seleção da Argentina e foi um horror em 2018. Conseguiu até brigar com o Messi! Como alguém consegue brigar com o Messi?”, questionou Galvão.

Apesar das especulações envolvendo o nome de Tite, ex-técnico da seleção brasileira, Galvão Bueno prefere o ineditismo e diz que faria uma aposta diferente com nomes já amplamente conhecidos pela torcida e elenco rubro-negro. “Diretoria do Flamengo? Que coisa! R$ 46 milhões em multas é um absurdo. Se vier o Tite, muito bom para o Flamengo”, afirmou Galvão antes de dar uma dica. “Conversem com o Filipe Luís para técnico, peçam para o Diego Ribas ser coordenador técnico... Dá certo, vai na minha”, disse.

O lateral-esquerdo Filipe Luís atua no Flamengo desde 2019 e já deu mostras de que gostaria de seguir a carreira de técnico. Já Diego Ribas deixou os gramados na temporada passada, atuando pelo Flamengo, e atualmente é comentarista do Grupo Globo.

Galvão também aproveitou para elogiar a contratação de Mano Menezes pelo Corinthians. “É um grande técnico, tem uma história riquíssima no clube. Jogo com o Fortaleza está aberto na semifinal da Sul-Americana”, afirmou, relembrando o empate por 1 a 1 no jogo de ida, na capital paulista. A partida decisiva acontece na próxima terça-feira, na Arena Castelão, às 21h30.

Galvão Bueno tem se dedicado às redes sociais e ao seu canal no YouTube. Foto: Reprodução/Youtube/@canalGB

Qual será a final da Libertadores?

Sobre o duelo brasileiro, entre Internacional e Fluminense, na Libertadores, Galvão preferiu ficar em cima do muro diante do empate por 2 a 2 no Maracanã, na ida. “Não vou me arriscar a dar palpite aqui, não”. Já no confronto entre Palmeiras e Boca Juniors, que terminou em igualdade sem gols na La Bombonera, o narrador aposta em classificação alviverde. “É impressionante o trabalho do Abel, perdeu jogadores e continua fortíssimo. Foi um grande resultado e decidir em casa, com arquibancada lotada e o gramado sintético... Aí eu me arrisco: vai dar Palmeiras na final.”

Inter e Fluminense decidem o primeiro classificado para a decisão da Libertadores na próxima quarta, às 21h30, no Beira-Rio. Já Palmeiras e Boca se enfrentam no Allianz Parque na quinta, no mesmo horário.