Geórgia x Espanha: onde assistir, horário e escalação das equipes

Geórgia e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tbilisi, capital da Geórgia, pela quinta rodada do Grupo A das Eliminatórias da Eurocopa. A equipe da casa tem um jogo a mais que a visitante e está na segunda posição do grupo, com um ponto a mais que a Espanha, que está em quarto.

A seleção da Geórgia é comandada por Khvicha Kvaratskhelia, craque do Napoli atual campeão italiano. A equipe faz uma campanha média. Na primeira rodada, a Geórgia empatou com a Noruega em 1 a 1. Depois, venceu o Chipre por 2 a 1, e vem de uma derrota por 2 a 0 contra Escócia. Para esta partida, o zagueiro Luka Loczoszwili está fora por lesão.

Já a Espana tem menos jogos, por ter participado da Liga das Nações. Campeã do torneio, a ‘La Roja’ entrou em campo pela última vez na final contra a Croácia. Depois de um 0 a 0, a Espanha foi camepã nos pênaltis, com destaque para o goleiro Unai Simón. Nas Eliminatórias a equipe venceu a Noruega por 3 a 0, com dois gols do Dani Olmo. Já na segunda rodada, a seleção espanhola perdeu por 2 a 0 para a Escócia.

Geórgia e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira pelas Eliminatórias da Eurocopa. Foto: Arte (Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Tbilisi, Geórgia.

ESTÁDIO: Boris Paichadze Dinamo Arena.

DATA: 08/09/2023 (sexta-feira).

HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada).

Globoplay (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

GEÓRGIA : Giorgi Mamard­ashvili; Otar Kakabadze, Solomon Kvirkvelia, Guram Kashia, Irakli Azarovi; Saba Lobjanidze, Niika Kvekveskiri, Luka Gagnidze, Otar Kiteishvili, Khvicha Kvarat­skhelia e Georges Mikautadze. Técnico : Willy Sagnol.

: Giorgi Mamard­ashvili; Otar Kakabadze, Solomon Kvirkvelia, Guram Kashia, Irakli Azarovi; Saba Lobjanidze, Niika Kvekveskiri, Luka Gagnidze, Otar Kiteishvili, Khvicha Kvarat­skhelia e Georges Mikautadze. : Willy Sagnol. ESPANHA: Unai Simón; Daniel Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, José Luis Gayà; Fabián Ruiz, Rodri, Marco Asensio, Gavi, Dani Olmo e Álvaro Morata. Técnico: Luis de la Fuente.

