Girona x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Girona e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 3, às 17h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. A sensação desta edição de LaLiga segue na vice-liderança da competição, com 45 pontos, mesmo número do líder, Real Madrid. A diferença está no saldo de gols: enquanto o Girona tem 21, os merengues têm 28.

O clube catalão, que tem os brasileiros Yan Couto e Savinho entre os destaques, vai a campo com a possibilidade de conquistar o título simbólico de campeão do primeiro turno do campeonato. Para isso, antes de vencer, terá que torcer por um empate ou uma derrota do rival de seu adversário contra o Mallorca, em partida que acontece duas horas antes.

O Atlético, por sua vez, também está na parte de cima da tabela e é o terceiro colocado, com 38 pontos, mas distante da briga pelo título.

Sensação do Campeonato Espanhol, Girona pode ser campeão simbólico do 1° turno Foto: Arte/Estadão

GIRONA X ATLÉTICO DE MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ESPANHOL

DATA: 03/01 (quarta-feira).

HORÁRIO: 17h30 (de Brasília).

LOCAL: Estádio Montilivi, em Girona, Espanha.

ONDE ASSISTIR GIRONA X ATLÉTICO DE MADRID AO VIVO

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE GIRONA E ATLÉTICO DE MADRID

GIRONA: Gazzaniga; Yan Couto, Eric García, Juanpe, Blind; Martin, Aleix García, Gutierrez; Torre, Savinho e Dovbyk. Técnico: Michel.

Gazzaniga; Yan Couto, Eric García, Juanpe, Blind; Martin, Aleix García, Gutierrez; Torre, Savinho e Dovbyk. Técnico: Michel. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Azpilicueta, Gimenez, Hermoso, Lino; Koke, Witsel, De Paul; Griezmann e Morata. Técnico: Diego Simeone.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GIRONA E ALÉTICO DE MADRID