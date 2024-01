Girona x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Campeonato Espanhol – com um jogo a mais do que o Real Madrid –, o Girona vive uma temporada dos sonhos. Nesta quarta-feira, 17, a equipe espanhola muda seu foco na temporada para encarar o Rayo Vallecano, pelas oitavas de final da Copa do Rei. A partida acontece a partir das 17h30 (horário de Brasília) no Estádio Montilivi, na cidade de Girona, na Espanha.

O Girona lidera o Campeonato Espanhol com 49 pontos – um a mais do que o Real Madrid, que não jogou no último fim de semana em função da disputa da Supercopa da Espanha. Já ocupa a metade da tabela, na 11ª colocação, distante da zona de classificação para as competições europeias e do rebaixamento.

Girona e Rayo Vallecano se enfrentam pela Copa do Rei da Espanha. Foto: Arte/ Estadão

GIRONA X RAYO VALLECANO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO REI

DATA: 17/01 (quarta-feira).

HORÁRIO: 17h30 (de Brasília).

LOCAL: Estádio Montilivi, em Girona, Espanha.

ONDE ASSISTIR GIRONA X RAYO VALLECANO AO VIVO

ESPN 4 (TV fechada);

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE GIRONA E RAYO VALLECANO

GIRONA : Gazzaniga; Arnau Martinez, Juanpe, Blind e Gutiérrez; Yan Couto, Ivan Martin, Aleix García e Fernández; Pablo Torre e Dovbyk. Técnico : Gaizka Garitano Aguirre.

: Gazzaniga; Arnau Martinez, Juanpe, Blind e Gutiérrez; Yan Couto, Ivan Martin, Aleix García e Fernández; Pablo Torre e Dovbyk. : Gaizka Garitano Aguirre. RAYO VALLECANO: Cárdenas; Ratiu, Mumin, Pascual e Espino; Jorge de Frutos, Unai López, Méndez e Chavarría; Nteka e Raúl de Tomás. Técnico: Ange Postecoglou.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GIRONA E RAYO VALLECANO