Globo terá Brasileirão em dia e horário inusitado por causa dos Jogos Olímpicos; confira

A CBF anunciou nesta quarta-feira, dia 17 de julho, os dias e os horários dos jogos das rodadas 20 a 25 do Campeonato Brasileiro. A grande novidade é que as partidas transmitidas pela Rede Globo no final de semana ocorrerão nos sábados à noite, às 21h30 (horário de Brasília).

Com isso, a transmissão dos jogos não entrará em conflito com a exibição dos Jogos Olímpicos Paris 2024 feita pela emissora de TV. As partidas de futebol serão transmitidas em três sábados: 27 de julho, 3 de julho e 10 de julho. As Olimpíadas começam no dia 24 de julho e vão até 11 de agosto.

Seis partidas serão afetadas pelos novos horários do Campeonato Brasileiro. Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Ao todo, serão seis partidas exibidas nos sábados. Em alguns finais de semanas, jogos diferentes serão exibidos para diferentes praças. Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo, Flamengo, Atlético-MG, Vasco da Gama, Fluminense, Corinthians e Red Bull Bragantino serão os clubes afetados. O tricolor paulista e a equipe celeste são os únicos times com duas partidas no período. Confira os jogos, as datas, os horários:

27/07 - Sábado

21h30 - Botafogo x Cruzeiro

21h30 - Fortaleza x São Paulo

03/08 - Sábado

21h30 - São Paulo x Flamengo

10/08 - Sábado

21h30 - Cruzeiro x Atlético-MG

21h30 - Vasco da Gama x Fluminense

21h30 - Corinthians x Red Bull Bragantino