Gol de Careca pelo Napoli e outros lances do Campeonato Italiano se transformam em NFT

Criptoativos e moedas digitais ganham força a cada dia na economia moderna - e o esporte não foge a essa regra. Nesta sexta-feira, a OneFootball, empresa de mídia de futebol com sede na Alemanha e que apresenta resultados ao vivo, estatísticas e notícias de mais de 200 ligas ao redor do mundo, anunciou que nove lances da história do Campeonato Italiano serão transformados em NFTs - dentre eles, um gol de Careca pelo Napoli.

O atacante, que também teve passagens pelo São Paulo, Guarani e seleção brasileira (disputou as Copas do Mundo de 1986 e 1990), é o único brasileiro a integrar a lista. O lance em questão aconteceu na temporada de 1989/90, em partida contra o Bologna. Na ocasião, Careca recebeu a bola dentro da área, de costas para o gol, virou e disparou um forte chute no ângulo esquerdo, sem dar chances ao goleiro.

Esta ação da OneFootball se deve à compra dos direitos de vídeo e NFTs das competições italianas, como a Serie A, a Copa da Itália e a Supercopa Italiana, em julho de 2022. Desde então, a empresa passou a possibilitar aos fãs que adquirissem, em formato de criptoativos, vídeos de lances memoráveis do futebol italiano.

Careca defendeu o Napoli entre 1987 e 1993. Foto: Reprodução

Este é o segundo lançamento de uma coleção de NFTs pela OneFootball - a primeira havia acontecido em setembro. Além de Careca, outros ídolos do futebol também estão presentes em formato digital. Hernán Crespo, ex-técnico do São Paulo quando atuava pela Lazio, Marco Van Basten, Bola de Ouro pelo Milan, Gabriel Batistuta, da Fiorentina, entre outros.

Hoje com 62 anos, Careca defendeu o Napoli entre 1987 e 1993. Aqueles interessados em adquirir o gol do atacante ou quaisquer outros itens da coleção por meio do site oficial da OneFootball. O preço inicial é de U$ 19 (cerca de R$ 100).

Confira a lista completa da coleção de NFTs:

● Christian Vieri (Lazio)

● Hernán Crespo (Lazio)

● Marco Van Basten (Milan)

● Gianluca Vialli (Juventus)

● Gabriel Batistuta (Fiorentina)

● Oliver Bierhoff (Udinese)

● Careca (Napoli)

● Giuseppe Signori (Bologna)

● Vincenzo Montella (Sampdoria)





Confira o gol de Careca pelo Napoli: