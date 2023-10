Goleiro desmaia após levar pancada na cabeça e partida do Ajax é suspensa na Holanda; veja vídeo

Uma cena forte chocou o mundo do futebol neste sábado. O goleiro Etienne Vaessen, do RKC Waalwijk, ficou desmaiado após se chocar com o atacante Brian Brobbey, do Ajax, em partida do Campeonato Holandês. O jogo acabou sendo suspenso.

O lance aconteceu nos minutos finais do confronto, quando o Ajax vencia por 3 a 2. Vaessen tentou antecipar um lançamento para Brobbey e acabou sendo atingido na cabeça pela perna do atacante. A imagem do lance viralizou nas redes sociais.

Médicos atendem goleiro no gramado em partida do Ajax no Campeonato Holandês. Foto: OLAF KRAAK / AFP

Jogadores de ambas as equipes correram em direção ao goleiro e pediram rapidamente a entrada do atendimento médico no gramado. Segundo a agência de notícias holandesa ANP, o foi reanimado no campo pelos médicos dos dois times e levado a um hospital.

Após cerca de dez minutos de paralisação, o sistema de som do estádio informou que a partida não seria continuada pelo fato de os jogadores estarem abalados com a situação de Vaessen. Torcedores aplaudiram enquanto as equipes deixaram o gramado.

Ao fim da partida, o Waalwijk informou por meio das redes sociais que Vaessen deixou o estádio consciente e se comunicando. O goleiro será submetido a exames para avaliar possíveis lesões. Clubes da primeira divisão holandesa, como PSV e Feyenoord, publicaram mensagens de apoio ao goleiro nas redes.