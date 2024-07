Grêmio x Vitória no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Ainda longe de Porto Alegre, o Grêmio faz um confronto direto na luta contra o rebaixamento neste domingo, 21, diante do Vitória, às 11 horas (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem ganhar há quatro rodadas e vindo de três derrotas seguidas, o Grêmio tem 11 pontos e é o 18º colocado. O alento para os tricolores é que o time ainda tem duas partidas para fazer.

Baixa na derrota para o São Paulo por causa de uma forte gripe, o técnico Renato Gaúcho tem as voltas dos ídolos Kannemann e Pedro Geromel. Outro reforço é o volante Edenilson. Com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, o Vitória caiu na tabela e está na beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com os mesmos 15 pontos do Corinthians, mas na frente pelo número de vitórias (4 a 3).

Não bastasse o momento ruim, Thiago Carpini ainda convive com baixas no Vitória. O volante Luan está suspenso pelo terceiro amarelo, enquanto Caio Vinícius e Camutanga seguem no departamento médico. Já o jovem Charlys foi negociado com o Verona, da Itália.

GRÊMIO X VITÓRIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 21/07/2024

21/07/2024 Horário: 11 horas (horário de Brasília)

11 horas (horário de Brasília) Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

ONDE ASSISTIR A GRÊMIO X VITÓRIA

Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Edenilson; Pavon, Galdino e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Léo Naldi, Dudu e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

ÚLTIMAS PARTIDAS DE GRÊMIO X VITÓRIA