Grêmio x Corinthians na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo e escalações

O momento não poderia ser pior para Ramón Díaz. O técnico chegou ao Parque São Jorge no lugar do português António Oliveira para livrar o time do rebaixamento do Brasileirão. Essa meta ainda não foi alcançada, mas a equipe começou a dar pequenos sinais de esperança ao torcedor. Porém, o treinador argentino terá adversidades pela frente na tentativa de evitar o primeiro fracasso no comando do time alvinegro.

O maior problema é no meio campo. Ramón não contará com suas duas principais peças: Raniele, suspenso, e Alex Santana, machucado. O segundo foi titular em todos os jogos desde a sua chegada. O Corinthians divulgou que, após exames, foi detectada uma lesão de grau 3, que deve deixá-lo de fora por 3 meses, no mínimo. Ele sentiu o problema no compromisso com o Juventude, em Itaquera. Breno Bidon, Charles e Ryan surgem como alternativas.