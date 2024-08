Grêmio x Fluminense na Copa Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A Copa Libertadores finalmente retornou. Parada desde o fim da fase de grupos, em junho, a competição será retomada, agora nas oitavas de final. Em um dos dois confrontos que colocam frente à frente brasileiros (o outro é Palmeiras e Botafogo), Grêmio e Fluminense se enfrentam em Curitiba pelo jogo de ida desta fase. A partida acontece nesta terça-feira, às 19h (horário de Brasília).

Recém-eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, o Grêmio vem vivendo boa fase no Campeonato Brasileiro. Já são quatro vitórias nos últimos cinco jogos — três delas seguidas — e um empate. O time chegou a estar na zona de rebaixamento, mas saiu e agora figura em 13º lugar, com 24 pontos. Com duas partidas a menos que a maior parte dos outros clubes, o Grêmio pode chegar a zona de classificação para a Copa Sul-Americana caso vença também esses dois jogos que o faltam.

Também eliminado na Copa do Brasil, mas pelo Juventude, o Fluminense chegou a começar a se recuperar da sua má fase no Brasileirão, mas voltou a perder e permanece na zona de degola. Com 20 pontos em 21 jogos, o clube está acima somente do Cuiabá e do Atlético Goianiense. O time tinha acumulado quatro vitórias seguidas antes de cair frente ao Vasco.

GRÊMIO X FLUMINENSE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA LIBERTADORES

Data: 13/08/2024

13/08/2024 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

ONDE ASSISTIR A GRÊMIO X FLUMINENSE AO VIVO

Disney+ (streaming)

(streaming) ESPN (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

GRÊMIO: Marchesín; Rodrigo Ely (Braithwaite), Jemerson e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo, Cristaldo e Reinaldo; Soteldo e Pavon. Técnico: Renato Gaúcho.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Esquerdinha, André, Alexsander, Ganso, Arias, Keno e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GRÊMIO X FLUMINENSE