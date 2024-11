Grêmio x Juventude pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Grêmio e Juventude fazem o clássico gaúcho nesta quarta-feira, 20, na Arena do Grêmio, a partir das 19 horas (de Brasília). O duelo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes ainda lutam contra o fantasma do rebaixamento na Série A. A partida desta quarta-feira terá transmissão ao vivo do canal Premiere.

O Grêmio ocupa a décima segunda posição na tabela do Brasileirão, com 39 pontos. O time de Renato Gaúcho conta com o apoio da torcida para tentar obter uma vitória e se distanciar de vez do Z-4. Na última rodada do torneio de pontos corridos, a equipe gremista perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, em jogo disputado no Allianz Parque.

Grêmio recebe o Juventude nesta quarta-feira Foto: Divulgação

Villasanti, Soteldo e Aravena, que estavam com suas seleções na Data Fifa, serão avaliados pela comissão técnica gremista. Mas a tendência é que fiquem no banco de reservas. O zagueiro Jemerson está suspenso e é desfalque para o técnico Renato Gaúcho. O Juventude vive situação mais delicada na tabela do Brasileirão. A equipe de Caxias do Sul está na zona de rebaixamento, na décima sétima colocação, com 37 pontos. Na última rodada da competição, o Juventude ganhou um alento ao bater o Bahia pelo placar de 2 a 1, no estádio Alfredo Jaconi.

Para o duelo diante do Grêmio fora de casa nesta quarta-feira, o Juventude tem desfalques. O zagueiro Rodrigo Sam e o atacante Edson Carioca estão lesionados. Já o lateral-esquerdo Alan Ruschel terá que cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Freitas será improvisado na ala esquerda do time de Caxias do Sul.

GRÊMIO X JUVENTUDE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO

DATA: 20/11/2024

20/11/2024 HORÁRIO: 19 horas (de Brasília)

19 horas (de Brasília) LOCAL: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

ONDE ASSISTIR GRÊMIO X JUVENTUDE AO VIVO

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

Grêmio - Marchesín; João Pedro, Geromel (Gustavo Martins), Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson, Cristaldo e Pavon; Braithwaite.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO JUVENTUDE

Juventude - Gabriel; João Lucas, Boza, Zé Marcos e Lucas Freitas; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Erick Farias (Diego Gonçalves), Lucas Barbosa e Gabriel Taliari.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE GRÊMIO E JUVENTUDE

08/11/2024 - Palmeiras 1 x 0 Grêmio - Brasileirão

- Brasileirão 09/11/2024 - Juventude 2 x 1 Bahia - Brasileirão