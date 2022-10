Guarani bate o CRB com gol no fim e praticamente sela permanência na Série B

Após muita insistência, Richard Ríos marcou aos 42 minutos do segundo tempo e garantiu ao Guarani a vitória sobre o CRB, por 1 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, na abertura da 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

GOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL



O GOLAÇO DO RICHARD NO FINAL DO JOGO!💚🏹💚🏹💚🏹💚 pic.twitter.com/vIUZeYrSk5 — Guarani Futebol Clube (@guaranifc) October 12, 2022

A vitória praticamente sela a permanência do Guarani na Série B de 2023, já que o time assumiu a 12ª posição, com 44 pontos. Abriu oito pontos para o CSA (17º, com 36). Já o CRB segue em décimo lugar, com 47, livre de qualquer risco de descenso, mas também fora da briga pelo acesso.

Em campo, o Guarani cumpriu as expectativas e merecia melhor sorte. Foram muitas finalizações, defesas difíceis do goleiro Diogo Silva e um gol (bem anulado) do volante Richard Ríos no segundo tempo.

Jogadores do Guarani comemoram vitória sobre o CRB nos vestiários do Brinco de Ouro Foto: Thomaz Marostegan/ Guarani FC

O primeiro tempo foi bastante movimentado e com os dois times tendo chances de mexer no placar. Logo aos quatro minutos, o atacante Yuri Tanque recebeu na cara do gol, mas finalizou mal, sem direção. Com ligeira superioridade, o time paulista seguiu em cima e assustou aos 24 em chute de Isaque.

O CRB mostrou muita calma e qualidade na troca de passes e não ficou atrás. Aos 36 minutos, Anselmo Ramon deu ótima assistência para Fabinho dentro da área e ele chutou pela linha de fundo. Antes do intervalo, aos 41, novamente Isaque finalizou e obrigou linda defesa do goleiro Diogo Silva.

No segundo tempo, o Guarani voltou com postura mais ofensiva, contudo, foi o CRB que quase abriu o placar. Aos 14, Bruninho recebeu ótimo passe na entrada da área e chutou muito próximo do travessão. Foi o melhor lance dos visitantes na partida, agora com postura mais recuada do que na etapa inicial.

Demorou, mas o Guarani respondeu à altura apenas aos 28 minutos. Richard Ríos arriscou chute de longe e acertou o canto direito de Diogo Silva, contudo, o gol dos paulistas foi anulado, pois houve toque na mão do volante antes da bonita finalização.

O gol anulado empolgou os torcedores e o Guarani cresceu em campo. Aos 33, após escanteio da direita, Jenison desviou de cabeça e Lucas Ramon, sem marcação, finalizou na rede pelo lado de fora.

De tanto insistir, o Guarani encontrou o gol da vitória. Aos 42 minutos, Jamerson cruzou da esquerda e encontrou o volante Richard Ríos para cabecear sem chances de defesa, dando números finais ao confronto.

O Guarani volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar o Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Já o CRB, na quinta-feira, dia 20, receberá o Operário, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 0 CRB

GUARANI - Maurício Kozlinski; Lucas Ramon, João Victor, Derlan e Jamerson; Richard Ríos (Madison), Eduardo Person (Leandro Vilela), Giovanni Augusto (Jenison) e Isaque (Edson Carioca); Yuri Tanque e Bruno José (Yago). Técnico: Mozart Santos.

CRB - Diogo Silva; Reginaldo, Gum (Wellington Carvalho), Diego Ivo e Guilherme Romão; Marthã, Yago, Rafael Longuine (Gabriel Conceição) e Bruninho (Jalysson); Fabinho (Emerson Negueba) e Anselmo Ramon (Maycon Douglas). Técnico: Daniel Paulista.

GOL - Richard Ríos, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

CARTÕES AMARELOS - Jamerson, Isaque, Edson Carioca e Yuri Tanque (Guaran); Bruninho (CRB).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).