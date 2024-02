Hamilton na Ferrari: relembre todos os pilotos e títulos conquistados pela equipe na F-1

O último título da Ferrari na F-1 aconteceu em 2007, com o finlandês Kimi Raikkonen, com a conquista sendo selada com topo do pódio no Autódromo de Interlagos, no Grande Prêmio do Brasil, última etapa daquela temporada. De lá para cá, a equipe italiana contratou outros campeões mundiais, como o bicampeão Fernando Alonso (2005 e 2006), e o tetra Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 e 2013), mas não termina a competição na liderança desde então.

A estreia da Ferrari na Fórmula 1 aconteceu em 1950, na quarta temporada da história da categoria. São 15 títulos conquistados com pilotos, de maneira individual, e 21 como construtora (soma dos resultados dos dois competidora de uma equipe) — um recorde em ambas as comparações. O alemão Michael Schumacher é o maior vencedor com a equipe italiana, com quatro títulos (2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Ele também venceu em 1994 e 1995, com a Benetton, e tem os mesmos sete de troféus de Hamilton.