Higuaín anuncia a aposentadoria no fim da temporada da MLS

Vice-campeão com a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2014, o atacante Gonzalo Higuaín anunciou sua aposentadoria no final desta temporada. O anúncio foi feito, nesta segunda-feira, pelo próprio atleta, de 34 anos, que atua pelo Inter Miami, da Major League Soccer (MLS).

“Chegou o dia de dizer adeus para o futebol. Trata-se de uma decisão que venho analisando e processando há algum tempo”, disse o jogador, visivelmente emocionado, em uma entrevista coletiva. “Fui um privilegiado por ter desfrutado do futebol de momentos tão bons e outros não tão bons.”

Leia também Copa do Mundo: Fifa anuncia que 2,7 milhões de ingressos foram vendidos para o Mundial do Catar

Depois de iniciar a carreira profissional no River Plate, em 2005, Higuaín foi para o Real Madrid, onde atuou até 2013, somando 265 jogos, com 121 gols. Depois passou por Napoli, Juventus, Milan e Chelsea. Pela seleção argentina, foram 75 partidas, com 31 gols.

Gonzalo Higuaín anunciou que irá se aposentar no fim da temporada da MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos. Foto: Nelson Almeida/AFP





Já veterano foi atuar no futebol dos Estados Unidos, pelo Inter de Miami, em 2020. Nesta temporada, em 14 jogos, marcou 12 gols, sendo destaque da equipe, que busca uma vaga nos playoffs. Higuaín entra em campo na quarta-feira, frente ao orlando City, e no domingo, contra o Montreal.