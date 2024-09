Holanda x Alemanha na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Depois de uma primeira rodada cheia de goleadas, as seleções holandesa e alemã se enfrentam nesta terça-feira para definir quem assumirá a liderança isolada do grupo 3 neste início de Liga das Nações. A partida acontece às 15h45 (horário de Brasília), em Amsterdã.

Em sua estreia no torneio, a Holanda dominou a Bósnia e Herzegovina e aplicou uma goleada. A partida terminou em 5 a 2 para os holandeses. Os números gerais do confronto são impressionantes: no total, a seleção vencedora teve sete vezes mais chutes que a derrotada e 76% de posse de bola — estatísticas de um jogo que ficou nas mãos de uma única equipe.

Holanda x Alemanha se enfrentam pela Liga das Nações Foto: Infográfico/Estadão

Com a Alemanha, não foi diferente. Apesar dos números gerais mais próximos (a seleção alemã teve 57% de posse de bola e seis vezes mais chutes que a seleção húngara), a partida contra a Hungria teve um placar muito mais elástico: com também cinco gols aplicados, os alemães não tiveram sua defesa furada. Por isso, a Alemanha assumiu o primeiro lugar do grupo 3, com um saldo de gols melhor que o de sua adversária desta terça.

HOLANDA X ALEMANHA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

Data: 10/09/2024

10/09/2024 Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Amsterdam Arena, em Amsterdã (HOL)

ONDE ASSISTIR A HOLANDA X ALEMANHA AO VIVO

SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA HOLANDA

HOLANDA: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk e Ake; Schouten, Gravenberch e Reijnders; Simons, Gakpo e Zirkzee. Técnico: Ronald Koeman.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ALEMANHA

ALEMANHA: Ter Stegen; Kimmich, Schlotterbeck, Tah e Mittelstadt; Andrich, Pavlovic e Musiala; Havertz, Wirtz e Fullkrug. Técnico: Julian Nagelsmann.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE HOLANDA E ALEMANHA