Holanda x Grécia: onde assistir, horário e escalações das equipes

Holanda e Grécia se enfrentam nesta quinta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), no Philips Stadion, na Holanda, em partida válida pela quinta rodada do Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa 2024. Os holandeses estão na quarta posição, penúltima da chave, com três pontos, enquanto os gregos estão em segundo, com seis. A França lidera, com 12. Os dois melhores de cada grupo se classificam para a competição europeia.

A Holanda busca uma classificação direta à Eurocopa depois do frustrante 4º lugar na Liga das Nações da Uefa. Um revés pode deixar a seleção longe de uma vaga no torneio. Por sua vez, a Grécia, campeã em 2004, vê a partida como uma chance de disparar e praticamente selar o seu retorno à Euro depois de 12 anos.

Holanda x Grécia se enfrentam pelas Eliminatórias da Eurocopa. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Eindhoven, Holanda.

: Eindhoven, Holanda. ESTÁDIO : Philips Stadion.

: Philips Stadion. DATA : 07/09/2023.

: 07/09/2023. HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

SporTV 2

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

HOLANDA - Noppert; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Ake; Wieffer, De Jong; Malen, Gakpo, Lang; Weghorst. Técnico : Ronald Koeman.

- Noppert; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Ake; Wieffer, De Jong; Malen, Gakpo, Lang; Weghorst. : Ronald Koeman. GRÉCIA - Vlachodimos; Baldock, Tzavellas, Chatzidiakos, Tsimikas; Siopis, Kourbelis; Masouras, Bakasetas, Mantalos; Giakoumakis. Técnico: Georgios Kyriazis.

ÚLTIMOS RESULTADOS: