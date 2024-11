Hugo Souza comemora permanência no Corinthians: 'Dia mais feliz da minha vida'

O goleiro Hugo Souza comemorou nas redes sociais a continuidade, em definitivo, no Corinthians. O clube paulista exerceu, nesta terça-feira, 26, a compra de 60% dos direitos econômicos do jogador pelo valor de 800 mil euros (R$ 4,8 milhões). Os outros 40% seguem com o Flamengo, que recebe uma porcentagem em caso de venda do atleta no futuro.

O Corinthians teve ajuda da Esportes da Sorte e do banco Daycoval para quitar o valor. Conforme apurado pelo Estadão, todo o valor veio da casa de apostas e a participação do banco foi apenas para auxiliar na parte burocrática da transação. O vínculo de Hugo Souza com o Corinthians será válido por quatro anos. “Eu estou muito feliz. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, sem dúvidas. A felicidade mora aqui”, celebrou o goleiro.

Corinthians já pagou três multas ao Flamengo por utilizar o goleiro Hugo Souza neste ano. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

PUBLICIDADE Há quase dois meses o Corinthians tenta exercer o direito de compra de Hugo Souza, que até então estava emprestado pelo Flamengo. O clube carioca, porém, recusou algumas vezes as garantias de compra dos paulistas por não sentir segurança nas instituições financeiras apresentadas pelo Corinthians. Por conta da demora nesta operação, o Corinthians teve custos adicionais com o goleiro. O clube pagou R$ 1,5 milhão para ter Hugo Souza em jogos contra o Flamengo, como previsto no contrato. Além disso o Corinthians pagou R$ 1 milhão pelo empréstimo. Desta forma, o custo total do goleiro para o clube foi de $ 7,3 milhões.