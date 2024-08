Hugo Souza é especialista em pênaltis e já parou ídolo argentino campeão mundial; veja trajetória

Ao longo de mais de uma década, o torcedor corintiano se acostumou a se sentir confiante durante as disputas de pênaltis nos mais diversos torneios. Apesar do momento ser costumeiramente imprevisível, o Corinthians sempre contou com um trunfo embaixo das traves: o goleiro Cássio. Especialista em pegar pênaltis, o eterno camisa 12 da equipe alvinegra salvou o clube paulista em inúmeras ocasiões.

Sua saída no meio do ano, no entanto, deixou uma grande lacuna no gol corintiano. Se Carlos Miguel não correspondeu as expectativas da fiel torcida e se transferiu para a Europa, o carioca Hugo Souza parece capaz de honrar o legado de um dos maiores ídolos do clube alvinegro. Ao menos, é isso que indica sua grande atuação na noite desta terça-feira, dia 20 de agosto, onde o arqueiro defendeu três pênaltis seguidos do Red Bull Bragantino e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, celebra a classificação do time alvinegro para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Foto: Nelson Almeida/AFP

PUBLICIDADE Não é a primeira vez que Hugo é o herói do Corinthians em uma disputa de pênaltis. No começo de agosto, o goleiro foi essencial na partida contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Na confronto, ele pegou uma das cobranças e ajudou o time alvinegro a passar para as quartas de final da competição. Especialista em pênaltis, Hugo já defendeu três penalidades máximas em outra partida. Em maio deste ano, o goleiro de 25 anos fez ótima partida pelo CD Chaves, no Campeonato Português, e defendeu três cobranças do Benfica. Uma delas, inclusive, foi cobrada pelo craque argentino Angel Dí Maria.

Apesar de boas atuações na Europa, o atleta de 1,99m não conseguiu evitar o rebaixamento do modesto time português pelo qual atuava. Hugo, que é atleta do Flamengo, foi emprestado ao Chaves para a temporada de 2023/24. Com o descenso, foi emprestado ao Corinthians até o final de 2024.

“Neneca”, como é conhecido pelos amigos, chegou sob desconfiança ao Timão. Além de substituir um dos maiores ídolos do clube, o goleiro também era questionado por suas antigas atuações pela equipe rubro-negra. Cria da equipe carioca, o goleiro assumiu a titularidade do time durante o ano de 2020 após uma ótima exibição contra o Palmeiras.

Na ocasião, boa parte do elenco titular da equipe testou positivo para covid-19 e diversos atletas da base tiveram que atuar pelo Flamengo. Hugo Souza foi um deles e, após um excelente jogo, convenceu o treinador Domènec Torrent a lhe dar uma chance no elenco principal. Com boas atuações, o jovem esportista caiu nas graças da torcida e parecia ter se tornado o titular absoluto do time.

Um erro capital nas quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo naquele ano, no entanto, marcou o começo do fim para o goleiro. Ao receber a bola na pequena área, o jogador tentou driblar o atacante Brenner, mas sofreu um bote e viu o rival roubar a bola e empurrá-la para o gol livre. A equipe carioca foi eliminada pelo tricolor paulista e Hugo Souza ficou marcado como o responsável pela queda precoce.

Nos jogos seguintes, o atleta voltou a falhar em lances simples e viu a desconfiança da torcida aumentar. Em 2022, com a chegada do goleiro Santos, contratado pelo Flamengo do Athletico-PR, Neneca perdeu espaço no elenco titular e foi emprestado ao Chaves, de Portugal.

Agora, o goleiro volta ao futebol brasileiro e vem fazendo boa campanha pelo Corinthians. O contrato de empréstimo vai até o final de 2024, mas a torcida alvinegra já faz pressão na diretoria para que o vínculo do atleta seja estendido.

Em entrevista após a classificação contra o Red Bull Bragantino, o arqueiro agradeceu à Deus, sua família e aos amigos. “Deus sabe o quanto foi difícil estar aqui”, afirmou Hugo. “Eu sempre falo que o jogo mais importante é o próximo, esse foi o mais importante da minha vida. E agora tem o próximo, comemorar hoje, depois virar chave, que a nossa luta continua”, finalizou.