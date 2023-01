Igor Gomes vê Atlético-MG o time perfeito para se reerguer após virar alvo da torcida do São Paulo

Igor Gomes viveu pesadelos nos últimos meses de São Paulo. Era vaiado a cada toque na bola, ao ser substituído, ou quando se preparava para entrar após perder a posição de titular. Alvo da revolta da torcida após 14 anos defendendo o clube, o meio-campista optou por aceitar a proposta do Atlético-MG. Apresentado em Belo Horizonte nesta sexta-feira, só falou bem da antiga casa, mas revelou que necessitava de novos desafios para se reerguer na carreira.

“Do São Paulo, só coisas boas a dizer, foi minha casa por 14 anos, o clube que ajudou a me formar como atleta e pessoa”, disse. “Mas são ciclos e senti que eu precisava de novos ares, de me desafiar novamente e o Atlético é o clube perfeito”, afirmou, na apresentação.

O meia continuou nas explicações. “Vejo aqui muitos atletas de qualidade, um grupo qualificado, um grande treinador (Eduardo Coudet) e um clube sério, com vontade de disputar títulos, que entra como favorito. E meus novos desafios são títulos, vitórias, jogar com pessoas de nível, não que no São Paulo não tenha, mas aqui é outro tipo de jogo e de atleta”, avaliou. “Agradeço a oportunidade de ter vindo me buscar, de conversar da maneira correta. Agora é desfrutar desse momento num clube tão grandioso e que eu consiga concretizar meus objetivos aqui.”

Igor Gomes espera reencontrar o bom futebol no Atlético-MG. Foto: Pedro Souza / Atletico

Com somente 23 anos, o jogador agrada ao técnico argentino justamente por seu dinamismo de atuar em diversas posições. Foi o comandante quem pediu sua contratação e ainda fez contato com Igor Gomes pessoalmente.

“As expectativas são muito grandes. Quando o treinador Coudet veio conversar comigo falando do trabalho dele antes de ter qualquer negociação, eu já o acompanhava, já admirava seu trabalho. Assim que ele me ligou para falar que contava comigo, que eu era um jogador quer calhava no estilo dele, que ia agregar bastante e ia me ajudar também, foi muito legal a atitude dele”, revelou. “Já admirava o seu estilo de futebol, objetivo, intenso, no qual a principal característica é o pós-perda, time com objetivo de gols, de ir para cima de adversário com todas as armas que tem e buscar vitória a todo momento. Jogo tem de ser jogado e de ir para cima, essas são características minhas e dele”, avaliou.

Nas primeiras conversas com Coudet, Igor Gomas já revelou onde pretende jogar, apesar de se considerar um curinga. “Minha função preferida foi no início do São Paulo, atuando de 8 ou de 10, ali no meio-campo. Ao longo dos anos tive de me reinventar de diversas maneiras, às vezes mais aberto, de volante ou até de falso 9 pela necessidade dos treinadores, o que acabou me descaracterizando um pouco, mas também agregou demais”, enfatizou. “O jogador tem de ter entendimento do jogo, é importante saber como é atuar mais avançado ou mais recuado. Você escolhe onde jogar, mas tem de saber como lidar em determinadas faixas do campo. Essa experiência me agregou e me tornou mais completo.”