Indireta a Depay? Koeman deixa ataque aberto na Holanda, mas avisa: ‘Tem de estar jogando’

Ronald Koeman revelou recentemente que está acompanhando o desempenho de Memphis Depay no Corinthians. E que a preocupação era com a condição física do jogador. Nesta quinta-feira, o treinador voltou a falar sobre o setor ofensivo da Holanda, disse que ainda não tem um centroavante definido, mas não escondeu que vai buscar peças que estejam “jogando.”

Brobbey, de 22 anos, do Ajax, e Zirkzee, de 23 e defendendo o Manchester United, foram os nomes chamados para a rodada da Liga das Nações, diante da Hungria, nesta sexta-feira, e contra a Alemanha, na segunda-feira. O técnico vai iniciar cada jogo com um diferente na constante “observação” que faz para definir o time.

"Não fico preso a apenas uma pessoa", afirmou o técnico Ronald Koeman Foto: Koen Van Weel/AFP

PUBLICIDADE Questionado sobre qual será seu camisa 9, o treinador não escondeu: “Depende do desempenho dos clubes, das partidas que disputarem e é isso que você olha”, disse Koeman, mostrando-se indeciso sobre o setor. “Talvez eu tenha expressado com muita facilidade que queria um número 1 na posição de atacante. Você pode usar um ou outro em competições. Essa é uma possibilidade nesta situação e é por isso que não fico preso a apenas uma pessoa”, completou, deixando aberta as portas para novas peças, como o corintiano Depay.

“Poderiam ser vários jogos internacionais, mas é um desenvolvimento. Zirkzee mudou-se para o United, uma situação difícil lá, Hojlund (o dinamarquês é o titular) está em boa forma e por isso jogou menos. Tem de haver uma situação no clube.”

Depay fez apenas uma partida como titular no Corinthians, mas deve ganhar cada vez mais chances para retomar o alto nível e ficar na mira da seleção. Aos 30 anos, ele não esconde que ainda sonha em defender o País após ir a duas Copas do Mundo.

Sobre o jogo com a Hungria no Ferenc Puskas Stadium, Koeman revelou ter um “informante íntimo.” “Não é um adversário dos mais fáceis. Para ser sincero, estou bastante surpreso que a Hungria tenha participado plenamente da última edição da Liga das Nações para chegar à Final Four. E é claro que temos algumas informações adicionais sobre o adversário através dos contatos que Erwin (seu irmão) fez durante o seu período como treinador nacional da Hungria.”