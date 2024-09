Inglaterra x Finlândia na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A segunda rodada da Liga das Nações se inicia nesta terça-feira para o grupo 2 da Liga B da competição. Além de Grécia e Irlanda, Inglaterra e Finlândia se enfrentam a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio de Wembley. A partida terá transmissão para o Brasil.

Vitoriosa na primeira rodada, a Inglaterra derrotou a Irlanda por 2 a 0 e se impulsionou para a segunda colocação de seu grupo, atrás apenas da Grécia — que venceu a Finlândia em sua estreia. Para assumir a liderança do grupo, os ingleses devem vencer e torcer para os gregos perderam a partida contra os irlandeses, ou então ganhar a partida por um placar que os permita crescer mais que a seleção grega no saldo de gols.

Já a Finlândia não foi capaz de vencer seu primeiro jogo. Derrotada pelo placar de 3 a 0, a seleção finlandesa foi empurrada para o último lugar do grupo, com saldo de gols pior que o da Irlanda. O resultado veio apesar do aparente equilíbrio numérico da partida: em posse de bola, a Finlândia ficou à frente estatisticamente, com 55% de posse. Em chutes, a diferença foi pouca — Grécia chutou nove vezes, Finlândia chutou seis.

Data: 10/09/2024

10/09/2024 Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Estádio de Wembley, em Wembley (ING)

ONDE ASSISTIR A INGLATERRA X FINLÂNDIA AO VIVO

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INGLATERRA

INGLATERRA: Jordan Pickford; Alexander-Arnold, Marc Guehi, Harry Maguire e Levi Colwill; Kobbie Mainoo, Declan Rice, Jack Grealish; Bukayo Saka, Anthony Gordon e Harry Kane. Técnico: Lee Carsley.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA FINLÂNDIA

FINLÂNDIA: Lukas Hradecky; Adam Stahl, Arttu Hoskonen, Robert Ivanov e Jere Uronen; Matti Peltola e Urho Nissila; Robin Lod, Glen Kamara e Oliver Antman; Joel Pohjanpalo. Técnico: Markku Kanerva.

