Inglaterra x Itália: onde assistir, horário e escalação das equipes

Pelo Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa, Inglaterra e Itália se enfrentam nesta terça-feira, dia 17, em confronto direto pela liderança da chave. Com 13 pontos, os comandados de Gareth Southgate tentam se garantir na competição, que acontece na Alemanha em 2024. Já a Itália, com três a menos na tabela, briga pela liderança e pela vaga, ao mesmo tempo que precisa se afastar da ameaça ucraniana, atualmente em terceiro. A partida acontece no estádio de Wembley a partir das 15h45 (horário de Brasília).

A Inglaterra chega para o duelo decisivo após vitória diante da Austrália, em amistoso, por 1 a 0, com gol de Watkins. Caso vença, abre seis pontos de vantagem para a Itália e praticamente garante vaga na próxima Eurocopa. Nas cinco partidas pelas Eliminatórias, venceu quatro e empatou uma.

Já a Itália passa por instabilidades desde a eliminação para a Macedônia do Norte na repescagem para a Copa do Mundo do Catar. Atual campeã da Euro, a seleção passou por mudanças em seu comando técnico e hoje é comandada por Luciano Spaletti, ex-treinador do Napoli, campeão do Campeonato Italiano na última temporada. Pelas Eliminatórias, vem de vitória sobre Malta por 4 a 0.

Inglaterra e Itália se enfrentam pelas Eliminatórias para a Eurocopa. Foto: Arte/Estadão

INGLATERRA X ITÁLIA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 17/10 (terça-feira);

HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília);

LOCAL: Wembley, em Londres, na Inglaterra.

ONDE ASSISTIR INGLATERRA X ITÁLIA

SporTV (TV fechada);

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE INGLATERRA X ITÁLIA

INGLATERRA – Jordan Pickford; Alexander-Arnold (Kyle Walker), Tomori, John Stones e Colwill; Jude Bellingham, Declan Rice e James Maddison; Marcus Rashford, Jack Grealish e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate.

– Jordan Pickford; Alexander-Arnold (Kyle Walker), Tomori, John Stones e Colwill; Jude Bellingham, Declan Rice e James Maddison; Marcus Rashford, Jack Grealish e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate. ITÁLIA – Gianluigi Donnarumma; Darmian, Mancinoi, Bastoni e Dimarco; Locatelli, Barella e Bonaventura; Berardi, Raspadori e Moise Kean. Técnico: Luciano Spalletti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE INGLATERRA E ITÁLIA