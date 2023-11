Inglaterra x Malta: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder isolada do Grupo C nas Eliminatórias, a seleção inglesa já está classificada para a Eurocopa de 2024 e joga apenas para cumprir tabela. Nesta sexta-feira, encara Malta, no Estádio de Wembley, em Londres, a partir das 16h45 (horário de Brasília), para defender sua invencibilidade e soberania no continente. Em seis jogos, soma cinco vitórias e apenas um empate, enquanto o adversário desta semana é o lanterna da chave, com apenas dois gols marcados e 18 sofridos.

A seleção inglesa vem de importante vitória nas Eliminatórias, diante da Itália, por 3 a 1 na última rodada, que garantiu o país na próxima Eurocopa. Na edição de 2020, que foi disputada no ano seguinte por causa da pandemia da covid-19, a Inglaterra perdeu na final justamente para os italianos, nos pênaltis. Comandada por Gareth Southgate, ainda busca seu primeiro título na competição continental.

Inglaterra e Malta se enfrentam pelas Eliminatórias da Eurocopa. Foto: Arte/Estadão

INGLATERRA X MALTA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA

LOCAL : Londres, Inglaterra.

: Londres, Inglaterra. ESTÁDIO : Wembley.

: Wembley. DATA : 17/11/2023 (sexta-feira).

: 17/11/2023 (sexta-feira). HORÁRIO: 16h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR INGLATERRA X MALTA AO VIVO

SporTV 2 (TV fechada).

ESCALAÇÕES DE INGLATERRA E MALTA

INGLATERRA - Johnstone; Walker, Guehi, Maguire e Trippier; Alexander-Arnold, Henderson e Gallagher; Bowen, Kane e Foden. Técnico : Gareth Southgate.

- Johnstone; Walker, Guehi, Maguire e Trippier; Alexander-Arnold, Henderson e Gallagher; Bowen, Kane e Foden. : Gareth Southgate. MALTA - Bonello; Mbong, Steve Borg, Pepe, Borg e Camenzuli; Yankam, Muscat e Guillaumier; Teuma; Nwoko e Mbong. Técnico: Michele Marcolini.

