O torcedores que desejam assistir a Brasil e Uruguai pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa já podem comprar os ingressos. O jogo acontece na terça-feira, 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. As entradas começaram a ser vendidas nesta quinta-feira, 7, pelos sites da Ingresse, da Arena Fonte Nova e da CBF.

Vão ser colocados a venda 50 mil ingressos. Os valores variam de R$ 100 a R$ 800. Da carga total disponibilizada, a CBF separou 8 mil entradas, cerca de 17%, para ingressos solidários, pelo valor único de R$ 100. Esses ingressos têm um limite máximo de 2 por pessoa, e necessitam de uma doação de 2kg de alimento, por pessoa, a ser entregues no Portão 19 do estádio. Quem optar pelas outras entradas pode comprar até 4 ingressos por CBF.

Ingressos para Brasil x Uruguai começam a ser vendidos nesta quinta; veja valores Foto: Wilton Junior/Estadão

Veja os valores dos ingressos para Brasil x Uruguai

Cadeira Superior Norte (Ingresso Solidário): R$ 100,00

Cadeira Superior Leste: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia entrada)

Cadeira Superior Oeste: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia entrada)

Cadeira Norte Inferior: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia entrada)

Cadeira Norte Intermediário: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia entrada)

Cadeira Especial Inferior: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Leste Inferior: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Leste Intermediário: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Sudeste Inferior: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Sudeste Intermediário: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Cadeira Visitante: R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia entrada)

Lounge Premium: R$ 800 (inteira) e R$ 500 (infantil) até 10 anos

Situação das equipes

O Brasil chega fortalecido, depois de vencer as partidas contra o Chile e o Peru na última rodada das Eliminatórias. A seleção ocupa agora a quarta posição com 16 pontos. Esta é a mesma pontuação do Uruguai que vem de dois resultados negativos. Uma derrota para o Peru, fora de casa, e um empate em casa com o Equador.