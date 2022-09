Iniesta, ídolo do Barcelona, rasga elogios a Neymar: ‘Máquina de jogar futebol’

Neymar está em alta, tanto com a camisa do Paris Saint-Germain, em um ótimo início de temporada, como com a da seleção brasileira, em que foi o artilheiro, com 18 gols, do ciclo pré-Copa do Mundo do Catar. Pelas grandes atuações, o atacante recebeu muitos elogios de seu ex-companheiro de Barcelona Andrés Iniesta.

“Só posso falar coisas boas de Neymar. É um dos melhores jogadores que já vi e com quem dividi o vestiário e o campo. É uma máquina de jogar futebol, de fintar e de passar. Quando falamos de futebol, falamos de espetáculo e de jogadores. Acho que ver Neymar em campo é sinônimo disso”, disse ao site OneFootball.

Brasil no ciclo pré-Copa do Mundo 🇧🇷⚽️



Aproveitamento: 75%

Média de gols por jogo: 2,2 gols

Artilheiro: Neymar

Quem mais atuou: Marquinhos

Jogadores testados: 63https://t.co/W2s60anl7D — Pedro Ramos (@pedrohnramos) September 28, 2022

Pelo PSG, Neymar marcou 11 gols e deu oito assistências em 11 partidas até aqui. Ele retomou o alto nível e vem ajudando a equipe parisiense dentro de campo. O time lidera o Campeonato Francês com 22 pontos, dois a mais que o rival Olympique de Marselha.

Aos 38 anos, Iniesta atua no Vissel Kobe, do Japão, desde 2018 e está próximo do fim de carreira. Ele foi o herói da Espanha ao marcar o gol do título da Copa do Mundo de 2010 na final diante da Holanda. Os espanhóis estão no Grupo E do Mundial do Catar, ao lado de Alemanha, Costa Rica e Japão.